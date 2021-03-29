الحكم على 10 متهمين في قضية تظاهرات العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حكمها على 10 متهمين "غيابيًا" في قضية تظاهرات العياط.

واتهمت النيابة المتهمين بأنهم في 11 نوفمبر عام 2016، ارتكبوا وآخرون مجهولون عملًا إرهابيًا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

كذلك استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأموري ضبط قضائي"، المجني عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق.

واشتركوا وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.