شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينتفض بسبب حادث قطارى سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حالة من الغضب بين الأعضاء بسبب حادث قطارى سوهاج، وطالبوا بمحاسبة المسؤول وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الحادث، ووقفوا دقيقة حدادًا على أرواح الضحايا.

ونعى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضحايا الحادث، وقال: «تلقينا جميعًا بمزيد من الحزن والأسى، نبأ الحادث الأليم إثر اصطدام قطارين بدائرة مركز طهطا، الذى نتج عنه وفاة وإصابة العديد من المواطنين».

وأضاف: «لأن الحادث أليم، سارعت جميع أجهزة ووزارات الدولة المعنية لمتابعة الحادث، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجه بتشكيل لجنة لمتابعة الحادث، والوقوف على أسبابه، كما وجه بسرعة صرف التعويضات للضحايا والمصابين، مع توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة صرف معاش ثابت لهم».

وتابع: «أظهر الحادث مدى التلاحم بين جموع الشعب المصرى، والمعدن الأصيل لأهالى الصعيد، حيث تسابق الجميع فى مشهد مهيب للتبرع بدمائهم فى سبيل إنقاذ المصابين، ليؤكـــد هذا المشهــد وبحق أن أهل مصــــر فى رباط إلى يوم الدين».

وأوضح أن مجلس النواب وهو يتابع من خلال لجانه النوعية، وعلى الأخص منها لجنة النقل والمواصلات، تطورات الحادث لحظة بلحظة، وما ستسفر عنه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن، فسيقوم بدوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات، مستخدمًا فى ذلك كافة أنـواع وسائل الرقابة البرلمانية.

وقال محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، إن حادث التصادم أظهر أن شعب مصر على قلب رجل واحد، مطالبًا بضرورة مناقشة الدروس المستفادة من الحادث، وأهمية مناقشة الحوادث من الناحية التكنولوجية والعنصر البشرى.

وأردف: «علينا أن نفكر فى إدارة جديدة لهذا القطاع قد تكون شركات متخصصة بعيدًا عن الإدارة الحالية لتحقيق النواحى الفنية بطريقة أفضل». وأوضح أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بالمجلس، أن المساءلة للمتسبب فى الحادث ستكون قوية من لجنة النقل، أما المسؤولية فهى مسؤوليتنا جميعًا، مضيفًا أن الأخطاء التى تعرضنا لها فى اليومين الماضيين تحتاج لأن ننظر إلى صناعة الوعى الشخصى، ففى غزوة أحد عندما كان يقود الرسول الجيش لم يكن ينقصه التخطيط، والهزيمة جاءت لعدم الوعى الشخصى لفريق من الجيش.

وأشار مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه كنائب من أبناء الصعيد، جاء إلى البرلمان محملاً بصرخات كل من فقد عزيزًا لديه وآلام كل من يرقد مصابًا بلا ذنب غير أنه وثق فى مرفق السكك الحديدية، متسائلا: «نريد أن نعرف بعد كل هذا الدعم السياسى والمادى، ما هو المطلوب حتى نوقف نزيف الدماء على قضبان السكك الحديدية».

وأضاف «سالم»: «ما أسهل أن نسمع مبررات عن تهالك المرفق وتقادم العربات وإهمال الحكومات السابقة، (أكلشيهات وعناوين) جاهزة للتبرير، وهى نفسها التى سمعناها من قبل وقالها 11 وزير نقل سابقًا عند كل كارثة تحل، ما أسهل أن نلقى باللوم على السائق والعامل والمجهولين الذين أوقفوا القطار.. ما هذه السذاجة التى صدرها لنا بيان الهيئة.. هل سمعة مصر ودماء أولادها هينة إلى هذا الحد الذى يمكن أن يعبث به مجهولون يوقفون أى قطار».

وطالب النائب، وزير النقل بتقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها، وأن يقل تمامًا الاعتماد على العامل البشرى لصالح الميكنة والرقمنة لكافة أنظمة التحكم والتشغيل، وفصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة عن سلطة الوزير، ووجود هيئة شديدة الاحترافية طبقًا للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش على هذا المرفق الحيوى، تقدم تقارير شهرية للجنة المواصلات بالمجلس.

وتساءل: «هل يعقل أن تكون الاعتمادات المالية التى خصصت لمواجهة تكاليف ومصروفات الهيئه فى السنة المالية 2020- 2021 نحو 17 مليار جنيه، والاعتمادات التى وجهت لتكاليف تدريب العاملين 600 ألف جنيه فقط»، وطالب بالتأمين على الركاب وممتلكات الهيئة، وفض التشابكات المالية بين الهيئة والوزارات الأخرى، خاصة أن الخسائر وصلت 92 مليار جنيه.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «لا بد من نظرة بشكل عاجل لذلك المرفق، وننتظر التحقيقات فى الحادث، لأننا دائما نجد العنصر البشرى هو السبب فى كل الحوداث».

وأوضح النائب مصطفى بكرى أن هناك مؤامرة وحقدًا دفينًا ضد الوطن لتشويه سمعته، مضيفًا أن القيادة السياسية لا يمكن أن تتراخى عن المضى قدمًا فى نهضة البلاد.

وأشار إلى الالتفاف الشعبى لأبناء سوهاج والمحافظات المجاورة، للمساعدة فى نقل الضحايا والمصابين وتقديم كل المساعدات، وأشاد بالتكاتف الحكومى والتنسيق بين الوزارات، وتدخل الرئيس على الفور للتنسيق بين مختلف الجهات، بالإضافة إلى التحرك السريع لمجلس النواب بكامل قياداته.

وقالت أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما لا يوجد تحمّل للمسؤولية.

وأضافت: «المسؤولية ليست معناها الإقالة أو الاستقالة، ولكن الاعتراف بخطأ موجود، فحياة المصريين لا تحتمل أى تبريرات، ولا بد من تحمل المسؤولية والتعهد بعدم تكرار مثل تلك الحوادث».

وأوضحت النائبة سناء السعيد أن هناك تقصيرًا وتلاعبًا فى أرواح المصريين التى أصبحت رخيصة جدًا، ودورى كنائبة يتطلب محاسبة المتسبب.

وطالب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بأن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على إحاطة تامة بمجريات التحقيقات التى ستجرى فى هذا الأمر وترفع تقريرها للمجلس الموقر لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويله أو سائق القطار، بل إن المنظومة كلها فى حاجة لمراجعة، وكل أموال الدعم التى ذهبت لتطوير هذا المرفق فى حاجة لمراجعة، ولا أحد فى مصر فوق الحساب، متابعا: «هناك مسؤولية قانونية ومسؤولية سياسية يجب أن نقف أمامها».

وقال النائب عاطف المغاورى، عن حزب التجمع، إن السكة الحديد أصبحت مقبرة لكل وزير نقل، مطالبا بدعم جهود التطوير واختصار العامل الزمنى لوقف النزيف.

وطالب النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف النائب ضياء الدين داوود: «الحادث كشف عن أوضاع سبق أن حذرنا منها، ودائما ننتظر الكارثة حتى نعلن عن تغيير سياسات». فيما طالب النائب عصام العمدة بتقديم وزير النقل استقالته.

ولفت النائب محمود بدر إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الحادث، منتقدا ما أعلنته السكة الحديد بشأن قيام مجهولين بشد بلف الخطر، وكأن الحادث عملية إرهابية. وأضاف: «كيف يصدر ذلك البيان قبل تحقيقات النيابة، استباقًا لأى تحقيقات، ولماذا لم يتم تقديم تلك المعلومات للنيابة، دون أن يتم الإسراع فى إعلانها لإثارة الذعر بين المواطنين».

وطالب النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بالتوقف الفورى عن التصريحات العشوائية لبعض المسؤولين، وتشكيل لجنة تقصى حقائق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

ولفت إلى أنه على الرغم من صرف ما يقرب من 25 مليار جنيه على تطوير هيئة السكة الحديد، إلا أن هناك أزمة حقيقية فى صفوف القيادات التنفيذية.

وانتقد النائب فتحى قنديل ما وصفه بالإهمال المتسبب فى الحادث، وقال: «إحنا حتى الآن شايلين 11 وزير نقل فى 10 سنين، عايزين تطوير فى المخ والبشر، لإن سواق القطر أهم من سواق الطيارة»، مطالبًا بعقاب رادع للمتسبب فى الحادث: «اللى عمل حادثة محطة مصر ومات فيها 30 شخص أخد 7 سنين سجن، كان المفروض يتعلق فى ميدان التحرير».