شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء امتحانات شهر مارس 2021 وتوفير نماذج استرشادية للصف الرابع الابتدائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم الاثنين أولى امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، حيث يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي وطلاب الصف الأول الإعدادي امتحان شهر مارس 2021 بشكل مجمع متعدد التخصصات ،فيما يؤدي طلاب الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي الثلاثاء الامتحان في مقررات شهر مارس المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بقائمة المقررات الدراسية المخصصة لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الاستعدادات الخاصة بعقد اختبارات شهر مارس ضمن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي في المدارس الرسمية والخاصة والدولي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد عرض النماذج الاسترشادية للامتحانات المجمعة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الثاني الإعدادي على القناة التعليمية «مدرستنا».

وأعلنت منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم، عن إتاحة نماذج استرشادية للتدريب على شكل الامتحانات الشهرية المُجمعة، تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات، وذلك إلى جانب اتاحة المناهج الدراسية أونلاين.

ويمكن الاضطلاع على النماذج الاسترشادية لمنصة حصص مصر مجانًا من خلال الضغط على:

http://jr.hesas.eg

وأكدت الوزارة عقد ثلاثة اختبارات ورقية مجمعة في شهر مارس وابريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قائمة المقررات لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي.

وقال شوقي في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن باقي المقررات للمرحلة الثانوية يجري إعدادها حاليًا وسيتم نشرها قريبًا.

ويُعقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهي ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.

ويُعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

وأعلنت الوزارة مواعيد انطلاق اختبارات شهر مارس الاثنين المقبل الموافق 29 مارس للمرحلة الابتدائية، حيث يعقد اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢١، ويعقد اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ،ويعقد اختبار طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس .

وبالنسبة لطلاب المرحلة الاعدادية تقرر عقد اختبار طلاب الصف الأول الإعدادي يوم الإثنين الموافق ٢٩ مارس، ويعقد اختبار طلاب الصف الثاني الإعدادي يوم الثلاثاء ٣٠ مارس ٢٠٢١.