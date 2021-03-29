حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 29-3-2021 فى محافظة الإسكندرية ، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 29-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

محمد يوسف

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