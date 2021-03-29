شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الاثنين 29-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 29-3-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاثنين:
موعد صلاة الفجر 4.24 ص
موعد الشروق 5.53 ص
موعد صلاة الظهر 12.05 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.17 م
موعد صلاة العشاء 7.37 م
طالع المزيد:
رسمياً .. إشهار 9 مراكز شباب جديدة فى الإسكندرية ترفع الحصيلة لـ60 (صور)
يضم 90 ناشرًا.. إقبال جماهيري على معرض إسكندرية للكتاب في اليوم الثالث (صور)
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954