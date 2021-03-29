شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدأ امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بمدارس شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ في محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، امتحانات شهر مارس المجمع لصفوف النقل ضمن اختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث يؤدي تلاميذ الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي الامتحان المجمع في مختلف مدارس المحافظة.

وأكد حمزة رضوان، على استعداد مختلف الإدارات التعليمية لامتحانات، حيث تم تجهيز وإعداد اللجان الامتحانية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، لافتًا إلى عن عدد تلاميذ الصف الرابع الابتدائي يبلغ ١٠١٧٧ تلميذًا وتلميذة، وعدد تلاميذ الصف الأول الإعدادي يبلغ ١٠٣١١ تلميذًا وتلميذة.

من جانبها قالت مني أبوالمعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، أن الامتحانات مجمعة في مختلف المواد، والأسئلة جاءت فيما تم دراسته خلال شهر مارس، وما تم الامتحان فيه يعتبر منتهيًا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية طبقًا لتوجيهات الوزارة.

بدورها شددت بثينه عبيد، مدير مدرسة المساعيد للتعليم الأساسي بنين، على الطلبة بإحضار الكمامة وارتدائها من المنزل، مع إحضار الكحول الخاص بكل طالب للتعقيم بشكل دوري خصوصا بعد لمس الأدراج أو الأوراق.

ووجهت عبيد بحرص الطالب على عدم المصافحة والحفاظ على التباعد، مع احضار كل طالب الادوات الخاصة به وعدم استخدام أدوات الغير، مشددة على عدم دخول أولياء الأمور للمدرسة خلال فترة الامتحانات، مع حضور الطالب قيل الامتحانات بنصف ساعة مرتديًا الزي المدرسي، والخضوع للكشف الحرارى قبل دخول لجان الامتحانات.