شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الملاريا» تطهر حي كرم أبو نجيلة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، برش وتطهير حي كرم أبو نجيلة بمدينة العريش، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وقال المهندس صبري الفرماوي، رئيس الوحدة، تم تغطية حى كرم أبو نحيلة بالعريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة ، بجانب تغطية محطات الصرف الصحي بالحى بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.

أضاف الفرماوي، أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش يضم كلا من المهندس محمود فايز والفنيين السيد السنوسي ومحمد شحاته والعامل محمد اسماعيل والشائق احمد على خليل.