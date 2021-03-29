شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يستخرج 2376 بطاقة رقم قومي مجانًا لسيدات كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ،واشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس بكفر الشيخ، من استخراج 2376 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بعدد من قرى المحافظة.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع كفر الشيخ، في بيان لها، أنه تم استخراج بطاقات الرقم القومي، امس الاحد ل403 سيدة وفتاة بقرى السعادة والروضة مركز مطوبس ،ليصبح إجمالي ما تم استخراجه 2376 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات ،وذلك في إطار مشروع «بطاقتك حقوقك» الذي ينفذها المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.

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