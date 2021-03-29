شكرا لقرائتكم خبر عن «ربيع»: الرئيس أمر بالاستعداد لتخفيف أحمال السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة فى القناة، وذلك وفقًا لتصريح نقلته وكالة رويترز للأنباء، أمس.

وأوضح «ربيع»، فى بيان، أن جهود تعويم السفينة مستمرة على مدار الساعة من خلال القيام بأعمال التكريك نهارًا، وتنفيذ مناورات الشد بالقاطرات فى أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر، لافتًا إلى أن نتائج أعمال التكريك بواسطة الكراكة مشهور، إحدى كراكات الهيئة بلغت حتى الآن ٢٧ ألف متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى ١٨ مترًا، مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التى يتم تكريكها.

وتتواصل أعمال التكريك لإزالة الرمال المحيطة بمقدمة السفينة لتسهيل عملية تعويم السفينة وذلك جنبا إلى جنب مع القيام بمناورات الشد بواسطة قاطرات الهيئة فى توقيتات تتلاءم مع المد والجذر واتجاه الرياح.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مناورات الشد تمت أمس بواسطة ١٢ قاطرة تقوم بالعمل من ثلاثة اتجاهات مختلفة، حيث تعمل القاطرتان بركة ١ وعزت عادل، على شد مقدمة السفينة، فيما تقوم ٦ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبًا، وتقوم 4 قاطرات أخرى بشد مؤخرة السفينة جنوبًا.

وأعلن «ربيع» أنه من المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين القاطرة «عبدالحميد يوسف» والقاطرة «مصطفى محمود» للمشاركة فى مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد ٧٠ طن وانتهاء تجارب البحر وتجارب التشغيل، بما يحقق الاستفادة من إمكانياتهما وقدراتهما التى تواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الوحدات البحرية المعاونة.

جدير بالذكر، أن القاطرتين الجديدتين تتماثلان فى المواصفات الفنية، يبلغ طول كل قاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، بغاطس كلى 5.75 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.

وقال «ربيع»، فى تصريحات أمس لقناة «العربية»، إن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة فى القناة بعض التخفيضات، وأضاف: «ندرس منح السفن العالقة فقط بعض التخفيضات الأخرى عقب انتهاء موضوع السفينة العالقة».

وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة، ونقلت وسائل إعلام عن مصدرين قولهما إن جهود التعويم تعقدت بسبب كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة.

وأعلنت شركة «سميت سالفدج» أن «قاطرتين إضافتين» وصلتا القناة للمساعدة، وأفاد موقعا «مارين ترافيك» و«فيسيل فايندر» بأن القاطرة «كارلو ماجنو» التى ترفع العلم الإيطالى، والقاطرة «ألب جارد» التى ترفع العلم الهولندى وصلتا إلى السويس لمساعدة زوارق القطر الموجودة لتعويم السفينة، بما يعنى ارتفاع عدد القاطرات التى تعمل على تحرير السفينة إلى 14 قاطرة.

وقالت شركة «بيرنهارد شولت شيب مانجمنت»، التى تدير السفينة إيفر جيفن، إن القاطرات ستدفع السفينة، مع استمرار الحفارات فى تفريغ الرمال والطين من أسفل مقدمة السفينة إلى جانب الميناء، بحسب ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، وأكدت الشركة أن «تحقيقاتها الأولية تستبعد أى عطل ميكانيكى أو عطل فى المحرك كسبب للحادث»، ومع ذلك، أشار تقرير أولى إلى أن «انقطاعا فى التيار الكهربائى» أصاب السفينة وقت وقوع الحادث.

وأكد رئيس الشركة اليابانية المالكة للسفينة، يوكيتو هيجاكى، أن هيكلها «سليم ولم تخترقه المياه، كما أن محركاتها تعمل بكل طاقتها لذا فإنه من المنتظر أن تعمل بمجرد تعويمها».

فى سياق متصل، أشاد اللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية الأسبق، مؤسس شركة القاهرة للعبارات، بالإجراءات التى تقوم بها هيئة قناة السويس فى حادث السفينة.

وشدد على أهمية مجموعة من الخطوات التى يجب أن تقوم بها مصر فى هذه الواقعة، فى مقدمتها سرعة انتشال الصندوق الأسود وتفريغه من قبل لجنة فنية متخصصة تشارك فيها الأجهزة السيادية، والدفع بغطاسين أسفل السفينة والكشف على جسم السفينة أسفل القاع، بالإضافة إلى تحليل كافة المحادثات بين قبطان السفينة والمساعدين قبل دخول القناة وحتى الجنوح وأيضًا تحليل سمعة السفينة.

وأضاف أن لجنة التعويضات، التى تشكلها الدولة بحضور شركة التأمين، لابد أن تشمل كافة البنود بداية من توقف حركة الملاحة، وتكلفة التعويم مرورًا بالسمعة الدولية التى تسببت فى تضرر القناة، وقال إن المنظمة البحرية الدولية تتابع الخطوات التى تقوم بها مصر فى هذه الأزمة، وأنه ستخرج تفاصيل كثيرة حول كفاءة مصر فى التعامل مع هذه الواقعة.

وحول توقعاته فى تعويم السفينة، قال إن كراكات قناة السويس نجحت فى خلخلة الرمال، والتعويم سيعتمد على المد للبحر والذى يحدث كل ٦ ساعات وهناك مد عال وآخر منخفض وخبراؤنا فى قناة السويس هم اقدر على تحديد الوقت المناسب.

من ناحية أخرى، أجرت قاطرات قناة السويس المحاولة الثالثة عصر أمس لتحرير السفينة الجانحة بالمدخل الجنوبى للقناة، وذلك بعد التقدم الملموس لعمليات زحزحة السفينة، وتضمن تحرر رفاصات ومؤخرة ومقدمة السفينة، وتحركها بمقدار 30 مترا بعيدًا عن شاطئ الرمال.

من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة أن هذا تقدم إيجابى منذ بدء عمليات التعويم، التى بدأت فى ٢٧ مارس.