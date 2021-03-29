شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: إعادة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة إنشكيب لخدمات الشحن إن سفينة الحاويات الجانحة التي تسد قناة السويس منذ نحو أسبوع قد أعيد تعويمها اليوم الاثنين ويجري حاليا تأمينها مما يثير توقعات بفتح الممر المائي الحيوي قريبا.

وذكرت إنشكيب للخدمات البحرية في تغريدة على تويتر أن عمليات إعادة تعويم السفينة نجحت في الساعة 4:30 فجرا بالتوقيت المحلي وأنه يجري حاليا تأمينها.

وغيرت خدمة فيسل فايندر لتعقب السفن وضع السفينة بموقعها الإلكتروني إلى‭ ‬«جارية»، وأظهر موقع الخدمة استجابة السفينة لمناورات الشد.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع السفينة وهي تستقيم في المجرى الملاحي، ما ينبئ بنجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن فجر اليوم الإثنين بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة «بركة» والقاطرة «عزت عادل» بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما.

فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان «عبدالحميد يوسف» و«مصطفى محمود» بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢.

كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان «تحيا مصر١»و«تحيا مصر ٢» في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

يذكر أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

تداول صور للسفينة «Ever Given» العالقة في قناة السويس بعد تعويمها