شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: شحنة جديدة من لقاحات «كورونا» هدية من الصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أمس، اتصالًا هاتفيًا من السفير الصينى لدى مصر «لياو لى تشينغ»، لبحث سبل التعاون بين مصر والصين للبدء فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا وإرسال شحنات جديدة من اللقاح إلى مصر، وذلك بعد استقبال 600 ألف جرعة من اللقاح خلال الأسابيع الماضية.

وأعرب السفير الصينى عن خالص تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث قطارى سوهاج، مشيدًا بتحرك الحكومة المصرية وتعاملها مع الأزمة.

وتناول الاتصال استعداد الصين لإرسال شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا كهدية من بكين إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك فى إطار التعاون بين البلدين فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وردا للجميل الذى قدمته مصر للصين فى بداية الجائحة من خلال إرسال شحنات المساعدات الطبية إلى الصين.

وناقشت الوزيرة مع السفير الصينى سرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة «سينوفارم» الصينية لشراء كميات من جرعات لقاحات فيروس كورونا، واستقبالها أيضًا خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يتم إرسال وفد من الخبراء الصينيين إلى مصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر.

وذكرت وزارة الصحة أن الاتصال تناول التعاون فى مجال الضبط المعلوماتى وتبادل البيانات الصحية للمسافرين بين البلدين، من خلال تفعيل كود تعريفى (QR code) يتضمن (معلومات عن تحليل الـPCR الخاص بفيروس كورونا، والأجسام المضادة، وموقف تلقى اللقاح)، وذلك لتسهيل حركة التنقل بين البلدين ما يساهم فى تنشيط التبادل التجارى وغيره من الأنشطة المختلفة، وتمت الموافقة على استخدام الكود التعريفى بعد العرض على كل أجهزة الدولة المعنية فى مصر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة خروج 444 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وتسجيل 683 حالة جديدة، ووفاة 41 حالة، ليصل إجمالى العدد الذى تم تسجيله بمصر إلى 199364، من ضمنهم 152642 حالة تم شفاؤها، و11845 حالة وفاة.

وفى سياق متصل، قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» ضد فيروس «كوفيد- 19»، معلنًا أنه سيحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

‏وأضاف البابا، ردا على سؤال خلال لقائه مع الشباب الذى يجريه شهريًا عبر المنصات الإلكترونية لخدمة «كنيسة فى بيتك» تحت عنوان «99 دقيقة للشباب على السوشيال ميديا»، أن هذه اللقاحات تم إنتاجها بعد عدة تجارب، وتم التأكد من فاعليتها.

وأشار إلى أن ما يتردد وينشر عن الآثار الجانبية بشأن اللقاحات هو نتيجة للمنافسة التجارية بين الشركات المنتجة. وبدأت الكنيسة حملة تطعيم لعدد من الكهنة، منذ الأسبوع الماضى، حيث حصل ١٣٠ كاهنًا من مجمع كهنة الإسكندرية على لقاح سينوفارم، ومعهم الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية.