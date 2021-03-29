شكرا لقرائتكم خبر عن «لُعاب كوفيد» اختبار بريطانى لـ«كورونا»: النتيجة خلال 20 ثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت السلطات البريطانية على إجراء التجارب لاختبار جديد يتمكن من الكشف عن كورونا خلال 20 ثانية، من خلال اعتماده على عينة من لعاب المواطنين خاصة المسافرين بالمطارات وفى المناطق المزدحمة مثل ملاعب كرة القدم ومكاتب العمل.

وأكدت بريطانيا أنها وافقت على الاختبار الذى أطلق عليه «لعاب كوفيد»، بعد أن تمت تجربته فى مطار هيثرو تمهيدا لطرحه على نطاق أوسع خلال الأشهر المقبلة.

ويتضمن الاختبار مسحة من اللعاب من الخدين الداخليين، وبعد ذلك يتم إدخال المسحات فى جهاز بحجم ماكينة القهوة يتصل بكاميرا رقمية متصلة بمجهر تقوم بفحص العينة وتشغيلها من خلال جهاز كمبيوتر مبرمج لاكتشاف الفيروس.

إلى ذلك، ارتفع المنحنى الوبائى لفيروس كورونا فى الولايات المتحدة الأمريكية حتى مع زيادة التطعيمات، حيث تم إعطاء أكثر من 3.4 مليون جرعة من لقاح كورونا، وفقًا للإحصاءات التى سجلها مركز السيطرة على الأمراض.

وأعلنت اليابان تجهيزات لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا لتنضم بذلك إلى الصين والاتحاد الأوروبى ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة تهدف إلى تعزيز السفر الدولى.

وقال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح «سينوفارم» ضد فيروس «كوفيد- 19»، معلنًا أنه سيحصل على الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع.

وتلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أمس، اتصالًا هاتفيًا من السفير الصينى لدى القاهرة، لياو لى تشينغ تناول استعداد الصين لإرسال شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا كهدية من بكين للقاهرة، خلال الأيام القليلة المقبلة.