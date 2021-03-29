شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يوافق علي إقامة معسكر لنادي النصر في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة علي أقامة معسكر لفريق النصر الرياضي بالعريش، بمركز التعليم المدني بالقاهرة لمدة 10 أيام .

وقال عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولي بشمال سيناء، أن موافقة الوزير علي الطب الذي تقدم به، تأتي ضمن جهود وزارة الشباب الملموسة لدعم الاندية الرياضية في دوري الدرجة الثانية في مختلف محافظات الجمهورية.

أضاف مطر، أن فريق النصر بالعريش سيخوض مباراة الترقي بعد حسم الصعود أول المجموعة علي مستوي المحافظة مع الفائز الاول بمجموعة محافظة مطروح خلال ابريل القادم ، وفي حالة الفوز سيصعد النادي الي الدوري الممتاز"ب".