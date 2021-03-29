شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على تغليظ «عقوبة الختان» ويحيله لمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة ختان الإناث فى مجموعه، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه.

وقال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية، خلال الجلسة العامة أمس: «فى الفقة الإسلامى الموروث اختلف العلماء فى قضية الختان، فذهب بعضهم إلى أنها واجب وليس من قبيل الشرع، ولكن من قبيل السقف المعرفى الطبى الذى كان يؤدى وقتها إلى أنه فى صالح الأنثى»، وأضاف أن الإمام الشافعى بنى آراءه الكثيرة على الطب وكانت مصادر العلماء وقتها واضحة بعضها من الشريعة وبعضها من الثقافة السائدة فى عصرهم تحقيقًا لمصلحة الإنسان».

وأضاف أن مجلة «الدكتور» فى وقت سابق أقرت أن الختان يتسبب فى ضرر ما بعده ضرر، واجتمع هيئة كبار العلماء وأكدوا ضرورة أن يكون الختان بإجماع الأطباء ولا يكون من منطلق الثقافة السائدة للشعوب، كما أكدت منظمة الصحة العالمية أنه ضرر محض للأنثى وعلى ذلك استقرت الفتوى على ذلك الضرر.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن جريمة ختان الإناث تسبب الأضرار الجسدية والنفسية للمرأة طوال حياتها، وذلك نتيجة مفاهيم دينية وثقافية مغلوطة، وهو الأمر الذى يتطلب تصحيح تلك المفاهيم، وهذه «الجريمة البشعة» تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

وأضاف أن أحد الأبحاث الجامعية الذى أجرى على 80 من الفتيات، أجريت لهن عمليات ختان، كشف عن إجراء العملية لـ72 منهن بينهن عند أطباء، وتابع: «الطبيب يجب أن يعلم - حتى لو كان متأثرا بثقافة ما - أن الختان جريمة سيُعاقب عليها ومستقبله سيضيع حال القيام بها، محذرًا أنه بإقرار القانون سيتم بموجبه سحب ترخيصه لمزاولة المهنة».

وشهدت الجلسة جدلًا واسعًا بين النائبين على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بالمجلس، ونائب حزب النور، أحمد حمدى، بعدما رفض الأخير تجريم الختان، وقوله إن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقره، وهو لا يقر شيئا فيه ضرر للمرأة التى أوصى بها خيرًا، وقدم عددًا من النصوص والأحاديث، التى اعتبرها تقر الختان.

وعلّق جمعة قائلًا: «إحنا ليه مصرين على شىء من أجل تشويه صورتنا»، والحديث الذى ذكره النائب وأخرجه الإمام مسلم، وينص على أنه إذا التقى الختانان، لا يعنى أن الختان إجراء وقع للطرفين، لكنه يحدد أن هذا مكان الختان إذا أراد أحد أن يختن، وأضاف: «أصبحنا فى عصر آخر وبعد البحث المتأنى والمؤتمرات العلمية الرصينة، اجمع الأطباء على أن الختان يضر ولا يسر، وحديث أم عطية الذى ذكره النائب ضعيف وضعفه الإمامين الشوكانى والمباركفورى، والنبى لم يختن بناته ولم يقر ذلك».

وأكد جمعة أن سحب الكلام الوارد فى الكتب على الواقع الحالى أمر غير سديد، وتابع: «ما يحدث أننى أنظر فى الكتب من غير سابق أدوات للفهم العميق الذى تميز به الأئمة المجتهدون ثم أنزلها منزلة مصادر شرعية وهى غير معصومة لأن الزمن تغير».

كما شهدت الجلسة جدلًا حول اعتبار الختان عاهة مستديمة، وعقب رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى قائلًا: «النص واضح أنه يجرم ثم يشدد إذا ترتب على ذلك عاهة مستديمة».