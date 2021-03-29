شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تعديلات «القطن» وإحالته لمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن على مجموع مواده، وقرر إحالته لمجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائى عليه. وشهدت الجلسة العامة للمجلس، أمس، مطالبات من عدد من النواب بضرورة الحفاظ على سلالة القطن المصرى طويل التيلة وإعادته إلى عرشه القديم باعتباره أفضل أنواع القطن فى العالم.

وقال النائب مجاهد نصار، خلال عرض تقرير لجنة الزراعة عن القانون، إن أهمية مشروع القانون تأتى للمحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، وتدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة.