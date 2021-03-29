شكرا لقرائتكم خبر عن تداول صور للسفينة «Ever Given» العالقة في قناة السويس بعد تعويمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت صور متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السفينة العالقة في قناة السويس بعد استجابتها لمناورات الشد والتعويم، ما يبشر باستئناف حركة الملاحة الدولية.

وبعد انطلاق مناورات الشد، فجر الاثنين، أظهر موقع تتبع حركة السفن «VesselFinder» استجابة السفينة إيفير جيفين «Ever Given» الجانحة في قناة السويس لمحاولات التعويم.

ولأول مرة منذ جنوحها الثلاثاء الماضي، أظهر الموقع السفينة وهي تستقيم في المجرى الملاحي، ما ينبئ بنجاح مناورات الشد التي شاركت فيها 10 قاطرات عملاقة، بحسب بيان قناة السويس.

كان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أعلن فجر اليوم الإثنين بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة ١٠ قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

وأوضح رئيس الهيئة أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كلا من القاطرة «بركة» والقاطرة «عزت عادل» بقوة شد ١٦٠ طن لكل منهما.

تداول صور للسفينة «Ever Given» العالقة في قناة السويس بعد تعويمها

فيما تقوم ٤ قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان «عبدالحميد يوسف» و«مصطفى محمود» بقوة شد ٧٠ طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد ١ وبورسعيد ٢.

كما تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد ٢٨٥ طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان «تحيا مصر١» و«تحيا مصر ٢» في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

يذكر أن القاطرة الهولندية APL GUARD وصلت مساء أمس الأحد، ضمن فريق عمل شركة SMIT الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

تحرك السفينة الجانحة في قناة السويس

تحرك السفينة الجانحة