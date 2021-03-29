شكرا لقرائتكم خبر عن «قناة السويس» تستعد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى تطور جديد لموقف «السفينة الجانحة»، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة، وذلك وفقًا لتصريح نقلته وكالة رويترز للأنباء، أمس.

وأوضح «ربيع»، فى بيان، أن أعمال التكريك وتنفيذ مناورات الشد بالقاطرات، مستمرة على مدار الساعة فى أوقات تتلاءم مع ظروف المد والجزر، لافتًا إلى أن نتائج أعمال الكراكة مشهور، إحدى كراكات الهيئة، بلغت حتى الآن ٢٧ ألف متر مكعب من الرمال، على عمق وصل إلى 18 مترًا، مع مراعاة حدوث انهيارات ترابية من أسفل السفينة للمناطق التى يتم تكريكها.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أنه من المقرر الدفع بالقاطرتين الجديدتين «عبدالحميد يوسف» و«مصطفى محمود» للمشاركة فى مناورات الشد بعد اكتمال بنائهما بترسانة بورسعيد البحرية بقوة شد ٧٠ طنا.

وفى تصريحات لقناة «العربية»، أمس، أوضح «ربيع» أن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة فى القناة بعض التخفيضات، لافتًا إلى أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، وأشار إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة، ونقلت وسائل إعلام عن مصدرين قولهما إن جهود التعويم تعقدت بسبب كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة.

وأعلنت شركة «سميت سالفدج» أن قاطرتين إضافيتين وصلتا القناة للمساعدة، وأفاد موقعا «مارين ترافيك» و«فيسيل فايندر» بأن القاطرة «كارلو ماجنو» التى ترفع العلم الإيطالى، والقاطرة «ألب جارد» التى ترفع العلم الهولندى، وصلتا إلى السويس لمساعدة زوارق القطر الموجودة لتعويم السفينة.

فى سياق متصل، أشاد اللواء حسين الهرميل، رئيس هيئة السلامة البحرية الأسبق، بالإجراءات التى تقوم بها هيئة القناة، وشدد على أهمية سرعة انتشال الصندوق الأسود وتفريغه من قبل لجنة فنية متخصصة، والدفع بغطاسين أسفل السفينة والكشف على جسم السفينة.