شكرا لقرائتكم خبر عن تأخير فى مواعيد القطارات بسبب أجهزة «atc» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حركة القطارات تأخيرًا كبيرًا فى جميع الرحلات، فى اليوم الثانى للتشغيل، بعد أن ألزمت إدارة التشغيل فى هيئة السكة الحديد، السائقين، بتشغيل أجهزة «atc»، والتى سبق وأن صرحت الهيئة سابقًا بإغلاقها حتى لا تتأخر الرحلات.

وتراوحت مدة التأخير من 20 إلى 50% من زمن الرحلة المسجل فى جدول التشغيل، إذ كشف الجدول تأخر قطار 906 الإسكندرية- القاهرة المباشر، ساعتين، حيث وصل القاهرة 11:35 صباحًا بدلًا من 9:35. وشدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال اجتماعه مع قيادات السكة الحديد مساء أمس الأول، على الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة فى التشغيل بكل عناصرها حتى تكتمل منظومة التطوير فى الإشارات. فى سياق متصل، تم نقل جرار «جى آى» الجديد، إلى الورشة، حيث انتقل وفد من الشركة الأمريكية لمعاينة الجرار الجديد، والذى تهشمت مقدمته بالكامل وغرفة القيادة. وبدأت شركة «تاليس» المسؤولة عن مشروع كهربة الإشارات، معاينة موقع حادث قطارى سوهاج، وتأثير الحادث على روابط الإشارات الأرضية.

كان وزير النقل، أعلن أن سائق قطار 2011 هو المسؤول الأول عن الحادث، وتم تحذيره بأكثر من وسيلة منها التليفون المحمول، خاصة بعد أن تجاوز السيمافورات التى أضاءت له باللون الأحمر.