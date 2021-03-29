شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع 52.8% من الأطفال المستهدفين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور، طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطعيم عدد 27 ألف و368 طفلًا وطفلة في اليوم الأول، بالجرعة الثانية للحملة القومية ضد مرض شلل بنسبة 52.8٪ من إجمالي المستهدف.

وأضاف شوكة، أن الجرعة الثانية بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال تستهدف تطعيم 55 ألف طفلًا وطفلة بشمال سيناء، بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتي 5 سنوات.

وأشار محمد حمزة، مراقب عام الأوبئة ومسئول التطعيمات بالمديرية، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وأضاف حمزة، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل أو لفظ التطعيم.