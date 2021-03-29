شكرا لقرائتكم خبر عن تحسين البنية التحتية لقرى حياة كريمة أبرز مستهدفات موازنة الصحة بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022 وخطة التنمية المستدامة والمستهدف تنفيذها بالعام المالى الجديد، لمجلس النواب قبل نهاية شهر مارس الجارى.

وبلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وترتكز الخطة على عدد من التوجهات العامة، فى مقدمتها الالتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وتنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها.

إضافة إلى استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادى المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك فى إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والارتقاء بالأحوال المعيشية للأسر فى الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجاً، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.

ونرصد أهم المحاور العامة والمميزات التى استعرضها وزير المالية لصالح القطاع الصحى:

- مراعاة أثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

- مراعاة تكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه

- إدراج تكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه

- تحسين البنية التحتية للقرى الريفية بحياة كريمة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة

- تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال

- دعم التأمين الصحى للطلاب والأطفال دون السن المدرسى والمرأة المعيلة

- دعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى

- تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة

- استكمال منظومة التامين الصحى الشامل لتغطية محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية وجنوب سيناء