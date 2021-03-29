شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة منتخب مصر وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت الأجهزة الأمنية من استعدادها لتأمين مباراة منتخب مصر وجزر القمر فى السادسة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقان بالتأهل للبطولة رسمياً.

ويعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط الاستاد، مع تأمين ممر اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة، وتأمين الفريق الضيف.

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لمسحة للكشف عن فيروس كورونا بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل المباراة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.