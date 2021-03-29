شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء مصر العليا: مراجعة الفواتير تتم آليا بدون تدخل للعنصر البشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة عبد الهادي نائب رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء للقطاع التجاري، إن الشركة أنشأت أول مركز إلكتروني لإصدار فواتير الكهرباء لمحافظات الصعيد ، لافتا إلى أنه يتمتع بأحدث أجهزة الطباعة ومراجعة الفواتير.

وأضاف عبد الهادي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فاتورة استهلاك الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة قبل إصدارها لاعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن مركز إصدار فواتير الاستهلاك وفر على الشركة مبالغ مالية ضخمة كانت تنفق على الطباعة بمطابع الاهرام بالقاهرة بالإضافة إلى تكلفة نقلها للمحافظات.

وأشار عبد الهادي، إلى أن فاتورة الكهرباء تعتمد على تسجيل قراءة العدادات بواسطة برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين للشركة، مشيرا إلى أن مراجعة الفواتير تتم آليا بدون تدخل عنصر بشري.