الحكم على 9 متهمين بـ "خلية داعش عين شمس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الإثنين، حكمها في قضية محاكمة 9 متهمين بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس.

ووجه للمتهمين في القضية رقم 2609 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثاني جماعة إرهابية الغرض منها الإخال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابي.

كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحين وأموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية، حيث تلقى المتهمين الأول والثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتظم داعش في دولة سوريا.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، وقاموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة ودار عبادة للمسيحيين تمهيدًا لاستهدافهم.