شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهر مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق اليوم امتحانات شهر مارس - ضمن الاختبارات البديلة للفصل الدراسى الثانى- لصفوف النقل، حيث يؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، امتحان شهر مارس بشكل مجمع متعدد التخصصات، فيما يؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائى والثانى الإعدادى، الامتحان غدًا.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بقائمة المقررات المخصصة للشهر، وانتهت من الاستعدادات الخاصة بعقد الاختبارات.

وأعلنت منصة «حصص مصر» إتاحة نماذج استرشادية للتدريب على شكل الامتحانات الشهرية المُجمعة، تتوافق مع نظام التقييم الجديد للامتحانات، إلى جانب إتاحة المناهج الدراسية أونلاين.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية سيكون له امتحان تكميلى قبل نهاية العام فى نفس المحتوى التعليمى للامتحان الذى لم يؤدِه.

وتعقد الوزارة ضمن آلية تقييم الطلاب، 3 اختبارات ورقية مجمعة فى مارس وإبريل ومايو، بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، بديلاً عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأعلنت الوزارة مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية كالتالى: اختبار طلاب الصفين الرابع الابتدائى والأول الإعدادى، 29 مارس، والخامس الابتدائى والثانى الإعدادى 30 مارس، والسادس الابتدائى 31 مارس.

وأشارت إلى أن ضوابط وتفاصيل امتحانات الطلاب فى الخارج، للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، والتى تنطلق 3 أبريل المقبل، وفق الجداول المعلنة من قبل الوزارة، ويمكن الحصول على رقم الجلوس من خلال الموقع الإليكترونى: https://Sabroad.emis.gov.eg

وستتم إتاحة تحميل الامتحانات من خلال موقع «أبناؤنا فى الخارج» وفقاً لنظام دراسة الطالب «عربى- لغات- دمج»، وعلى الطالب تحميل وطباعة الامتحانات طبقاً للجدول المعلن والإجابة عليها من المنزل وتدوين «الاسم رباعى- رقم الجلوس- السفارة- الدولة- الصف الدراسى» على كل ورقة إجابة.