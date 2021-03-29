شكرا لقرائتكم خبر عن البدء الفورى فى تنفيذ مشروع «الدلتا الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء الفورى فى تنفيذ مشروع «الدلتا الجديدة»، مع دمج مراحل التنفيذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمنى، لتعزيز استراتيجية الدولة فى مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعى، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

واستعرض الرئيس، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار الرئيس للتخطيط العمرانى، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، الذى يقام على مساحة مليون فدان.

وقال السفير بسام راضى إن الرئيس اطلع على الدراسات التى أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة على مساحات الأراضى بالساحل الشمالى الغربى عند منطقة محور الضبعة، والتى أثبتت جاهزية تلك الأراضى للاستصلاح الزراعى، كما تم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التى ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء والمسارات المائية لنقل مياه الرى.

وأضاف «راضى» أن وزير الزراعة عرض رؤية الوزارة للسبل الكفيلة لحماية الأمن الغذائى ودعم القطاع الزراعى، والتى ترتكز بالأساس على مبدأ الأمن الغذائى النسبى وإنتاج المواد الغذائية محلياً، توفيرًا لتكلفة استيرادها من الخارج، والرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية التى تنتجها الدولة، فضلاً عن جهود الوزارة فى تقليل الفجوات الغذائية، وبرنامج الوزارة الخاص بالزراعات التعاقدية.

وعرض مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهود التنسيق مع وزارة الزراعة لدعم خطط التنمية الزراعية بمختلف جوانبها، وتعزيز مشروعات الأمن الغذائى والإنتاج الحيوانى.