شكرا لقرائتكم خبر عن المترو يستعد لـ«رمضان»: تعديل مواعيد القطارات.. وزيادة «الرحلات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعداد للشهر الفضيل، عدلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق جدول التشغيل اليومى للقطارات خلال

أيام رمضان.

وذكرت الشركة فى بيان، أنه تقرر أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحاً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحاً، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ صباحا، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ صباحا، ومن محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا.

وتابع البيان: «يتم مقابلة القطارات بين الخطين الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة ١ صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ١٤٧٣ رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ٥١٠ رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة والمنيب إلى ٦١٢ رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى ٣٥١ رحلة».

وتضمنت استعدادات الشهر الفضيل، تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة أيضاً، كما تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، خاصة أن هناك تنسيقا كاملا مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور.

وأوضح البيان أن الشركة لديها غرفة مراقبة مركزية مزودة بأحدث كاميرات المراقبة والتى تغطى جميع محطات مترو الأنفاق وحركة القطارات بالخطوط الثلاثة.