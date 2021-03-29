شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يطالب بخطة للأمن والسلامة فى السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، حالة من الغضب بين الأعضاء بسبب حادث قطارى سوهاج، وطالبوا بمحاسبة المسؤول وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الحادث، كما رفضوا تبرير الأخطاء. وطالب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم خطة متكاملة للأمن والسلامة ومستوى تدريب الأفراد عليها، وأن يقل تمامًا الاعتماد على العامل البشرى لصالح الميكنة والرقمنة، وفصل الرقابة والتفتيش على جودة الخدمة وإجراءات السلامة عن سلطة الوزير، ووجود هيئة شديدة الاحترافية طبقاً للمعايير الدولية للرقابة والتفتيش.

ونعى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضحايا الحادث، وقال: إن مجلس النواب وهو يتابع من خلال لجانه النوعية، وعلى الأخص منها لجنة النقل والمواصلات، تطورات الحادث لحظة بلحظة، وما ستسفر عنه التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى هذا الشأن، فسيقوم بدوره الرقابى عقب إعلان نتائج التحقيقات، مستخدمًا كافة أنـواع وسائل الرقابـة البرلمانية.

وأضاف محمد أبوالعينين، وكيل المجلس: «علينا أن نفكر فى إدارة جديدة لهذا القطاع قد تكون شركات متخصصة بعيدًا عن الإدارة الحالية لتحقيق النواحى الفنية بطريقة أفضل». وأوضح أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بالمجلس، أن المساءلة للمتسبب فى الحادث ستكون قوية، فيما أشارت أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما لا يوجد تحمل للمسؤولية. وطالب عدد من النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف ملابسات الحادث، حيث نوه طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بضرورة أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على إحاطة تامة بمجريات التحقيقات، متابعا: «هناك مسؤولية قانونية ومسؤولية سياسية يجب أن نقف أمامها».

ولفت النائب محمود بدر إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب تقدمت بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى الحادث، منتقدًا ما أعلنته السكة الحديد بشأن قيام مجهولين بشد بلف الخطر، وكأن الحادث عملية إرهابية.