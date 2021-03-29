شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة مع القطاع الخاص لإعادة تدوير المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أمس، توقيع شركاء العمل البيئى ممثلا فى تحالف 8 من كبرى الشركات العاملة بمصر فى منتجات تستخدم العبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام، لدعم العمل البيئى بالتخلص الآمن من المنتجات البلاستيكية بإعادة التدوير وتحمل مسؤوليتها الممتدة لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت «فؤاد» إن الملف البيئى شهد العديد من التحولات الهامة، ولن يحقق أهدافه دون تمكين الشباب ورفع الوعى لدى المواطن، وهى الجهود التى تتطلب تضافر جهود الجميع لخلق المواطن الواعى الذى يسهم فى حماية البيئة، والقطاع الخاص الذى يدعم الشباب ويخلق فرصًا حقيقية لهم للعمل فى هذا القطاع.

ودعت القطاع الخاص للمشاركة فى هذا الميثاق، ودعم العمل البيئى مع الشركات الحالية، معلنة إطلاق الوزارة خلال الفترة المقبلة حوافز خضراء لدعم مشاركته فى حماية البيئة. وأضافت أن الوزارة سعت لتوفير آليات جديدة لتمويل العمل بالقطاع البيئى بما يحقق مفاهيم الاستدامة، حيث تمت إدارة حوار مع القطاع المصرفى ليطلق وحدات تغير المناخ، بالإضافة لدعم السياسات والتشريعات الداعمة لحماية البيئة بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية. وأعلنت انطلاقة جديدة لشراكة حقيقية للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما دفعنا لإعلانه «اليوم المصرى لإعادة التدوير» ليكون يوما نحتفل به سنويًا ونجدد تضافرنا لإرساء مفهوم إعادة التدوير كإحدى ركائز الحفاظ على الصحة والبيئة ومواردنا الطبيعية لنا وللأجيال القادمة.

ولفتت إلى أن الميثاق المصرى للمخلفات البلاستيكية يجمع الشركات من جميع أنحاء سلسلة قيمة البلاستيك مع الحكومة والمنظمات غير الحكومية لمعالجة مشكلة المخلفات البلاستيكية من خلال العمل لإنشاء اقتصاد دائرى للمواد البلاستيكية.

وأشارت إلى أن الموقعين على الميثاق يقرون بالالتزام بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وجميع القوانين واللوائح والتشريعات والقرارات والأدلة الفنية المصرية الحالية فى هذا الشأن، بالإضافة لقيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية مع الجمهور حول القضايا المتعلقة بالتلوث البلاستيكى، والعمل على التركيز على الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكى.