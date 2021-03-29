شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الفيوم»: استمرار إزالة حالات تعدِ على الأرض الزراعية في مهدها بالمراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه تمت مواصلة حملات الإزالة على الأراضي الزراعية وذلك في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد وكيل الوزاره على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ قرارات الإزالة وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لتعديات البناء على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

خلال ذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم طامية بقيادة المهندس ألفي كامل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بتنفيذ ازاله اليوم عدد 3 حالات تعدي بالمهد على مساحه 255 متر حاله بقصر رشوان وحالتان بدار السلام بحضور المهندس عرابى محمد يمانى رئيس قسم حمايه الاراضى ورئيس الوحده المحليه بدار السلام.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم بتنفيذ ازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز الاول على مساحة قيراطين بحوض مارس العلو ناحية الاعلام والثانية ناحية سنوفر على مساحة واحد قيراط بحضور المهندس سيد احمد محمود رئيس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والمهندس جمال عبد الحليم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والاستاذ فتحي مفتاح رئيس الوحدة المحلية بناحية قرية زاوية الكرادسة والمهندس عيد عبد المعطي القسم الهندسي بالوحدة المحلية واحمد حسين رئيس الوحده المحليه بناحية قرية ه المقطع والاستاذ عاطف عبد الله القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس رجب محمود مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية الاعلام والمهندس حمد محمد احمد مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية سنوفر.

كما قامت ايضا الإدارة الزراعية لمركز الفيوم بازاله التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بناحية قرية الاعلام على مساحة واحد قيراط و12سهم والتعدى على مساحة 18 سهم بناحية قرية م بغداد بحضور المهندس جمال الدين فضل رئيس الوحده المحليه بناحية قرية العزب والمهندس بكرى قطب مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية م بغداد وفتحي مفتاح رئيس الوحده المحليه بناحية قرية زاوية الكرادسة والمهندس عيد عبد المعطي القسم الهندسي بالوحدة المحلية والمهندس خيرى وهبه القسم الهندسي المهندس رجب محمود مدير الجمعية الزراعية بناحية قرية الاعلام.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي اليوم الأحد بتنفيذ إزالة تعد بالبناء خارج الحيز العمراني طريق العجميين طبهار زمام العجميين عبارة عن بناء عدد أربعة اعمدة بالبلوك الأبيض وغرفة غير مسقوفة مساحة ١٢ م٢ مبنية بالبلوك الأبيض ومون الأسمنت بحضور المهندس .احمد فاروق رئيس قسم الحماية والأستاذ علي حسب النبي مدير الجمعية الزراعية بالعجميين والأستاذ محمد شافعي رئيس القسم الهندسي وقد تمت الازاله الفوريه للحاله.

وايضا قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة الاستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ ازاله عدد 1 حاله على الأراضي الزراعيه بناحيه جمعيه منيا الحيط على مساحه نصف قيراط بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي و معوض دهشان مدير الجمعية ومحمد ربيع رئيس الوحده المحليه بمنيا الحيط.