شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول مصنع للمستنسخات الأثرية فى مصر والشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، افتتاح أول منفذ بيع رسمى لبيع المستنسخات فى المتحف القومى للحضارة المصرية، اعتبارًا من ٤ إبريل المقبل، بالتزامن مع افتتاح المتحف رسميًا واستقباله لموكب المومياوات الملكية، لافتًا إلى إتاحة منافذ بيع رسمية لتلك المستنسخات فى كل المحافظات والمتاحف والأسواق قريبًا، بما يساهم فى تشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف، خلال افتتاحه، أمس، مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذى يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، أنه سيتم تصدير بعض المنتجات خارج مصر، فضلًا عن مشاركتها فى معارض سياحية خارجية.

وأوضح الوزير أن المشروع ليس تجاريًا، لكنه يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم ويساهم فى حماية التراث الحضارى والثقافى المصرى، فضلًا عن حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية، وأشار إلى أن كل مستنسخ أثرى يتم إنتاجه بالمصنع سيحمل خاتمًا خاصًا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل، وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود «باركود» يمكن من خلاله التعرف على كل المعلومات الخاصة بالقطعة باللغتين العربية والإنجليزية، مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية، ما يسهم فى حماية منتجات الوحدة من التقليد والتزييف.

وأشار العنانى إلى أن إنتاج مستنسخات ذات صناعة مصرية كان طلب الكثير من السائحين، كما أنها ستكون هدايا تذكارية قيمة عليها خاتم الدولة المصرية، والتى من الممكن أن يقدمها المصريون بالخارج كهدايا خارج مصر، مضيفًا إلى أنه ستتم إتاحة هذه المستنسخات للفنادق والبازارات السياحية المختلفة بأسعار خاصة، ويمكن للمصنع أيضًا التصنيع للغير فى متاحف أخرى فى العالم.

وتفقد الوزير، خلال الافتتاح، أقسام المصنع بالكامل ووحدات الإنتاج اليدوى والمُميكن، وقاعة العرض، كما استمع للعاملين بالمصنع عن آليات سير العمل به، فيما أشار الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن إنشاء هذا المصنع لم يكن البادرة الأولى لاهتمام الوزارة بإنتاج النماذج الأثرية، بل إنه جاء تطورًا لدمج وحدة النماذج الأثرية التى قام المجلس الأعلى للآثار بإنشائها بقلعة صلاح الدين الأيوبى عام ٢٠١٠ مع مركز إحياء الفن الذى تم إنشاؤه عام 1982، موضحًا أنه لأول مرة يكون هناك مصنع كبير مهيأ لهذا العمل بصورة أكثر.

وأضاف أن المصنع يعمل به نحو 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين أصحاب خبرة وكفاءة عالية فى المجال، معظمهم من أبناء الوزارة، مشيرًا إلى أن معظم المنتجات تكون صناعة يدوية.

إلى ذلك، استقبل مطار الغردقة الدولى أول رحلة طيران تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية قادمة من فرانكفورت، وعلى متنها ١٩٦ راكبًا، منذ بدء جائحة كورونا، ومن المقرر أن تسير الشركة رحلة واحدة أسبوعيًا إلى المدينة، واستقبل مطار شرم الشيخ الدولى رحلتين متتاليتين قادمتين من بولندا تابعتين لشركة «ENT» البولندية بلغ عداد ركاب الرحلة الأولى ١٣٩ راكبًا والثانية ١٥١ راكبًا، وهى الرحلات التى تأتى بعد توقف دام أكثر من عام.

وفى تقليد متبع تم الاحتفال باستقبال الطائرتين فى المطارين برش المياه، مع تقديم الورود والهدايا التذكارية للركاب وتوفير التسهيلات اللازمة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك إنهاء إجراءات الحجر الصحى، وتم إجراء تحليل PCR للسائحين الذين لم يتوافر معهم ما يفيد بسلبية التحليل، والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب.