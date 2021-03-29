شكرا لقرائتكم خبر عن نائبا محافظي بني سويف والفيوم يشاركان في جلسة لجنة المشروعات بمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، في جلسة لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والتي عقدت مساء اليوم بحضور نائب محافظ بني سويف، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظتى الفيوم وبنى سويف.

تناولت الجلسة مناقشة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك مناقشة سبل دعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وآليات التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بتلك المشروعات.

وأشار نائب المحافظ في كلمته عن عدد من الإجراءات التي تطبقها المحافظة، والتى بدورها تعمل على تقديم التسهيلات الخاصة بقرارات التخصيص وحق الانتفاع للأراضي المقرر إقامة مشروعات صغيرة عليها، فضلاً عن تسريع اجراءات التقنين للأراضي المقام عليها المشروعات الصغيره وإعطاء الأولوية للعقارات المتقدم أصحابها للتصالح والتى بها مشروعات صغيرة لتوفيق أوضاعهم، ليعود في صالح دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف «عماد» أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم جهاز تنمية المشروعات بأفضل العناصر بوحدات تقديم خدمات المشروعات، فضلاً عن التوسع في فروع الجهاز بالمحافظة سواء داخل مجالس المدن آو مراكز الخدمات الجارى البدء في تنفيذها بمركزى اطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى قرب الانتهاء من الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة بالمحافظة.

وقال بلال حبش نائب محافظ بنى سويف أن لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، طالبت في نهاية الجلسة على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية لوضع جداول زمنية محددة من أجل تقديم الحوافز لتلك المشروعات وعرض الفرص الاستثمارية الخاصة بها على خريطة مصر الاستثمارية، مدعومة بدراسات جدوى مبدئية لها مما يسهل على صغار المستثمرين تنفيذها على أرض الواقع.