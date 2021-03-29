شكرا لقرائتكم خبر عن عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة بقرى قنا و1359 مستفيد خلال اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمهندس أشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، انطلقت اليوم اعمال القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها جامعة عين شمس بقرية ابودياب غرب بمدينة دشنا بالتعاون مع مؤسسة شباب الصعيد للتنمية الشاملة ومديريتىّ التضامن الإجتماعى والصحة والسكان وذلك بحضور نجلاء باخوم عضو مجلس النواب و سهيل حمزة أمين عام مساعد جامعة عين شمس لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وأوضح محافظ قنا ان القافلة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين تشمل الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا فى تخصصات " الباطنة ، الاطفال ، الجلدية ، رمد ، أنف وأذن ، أطفال ، قلب ، أمراض نساء " استفاد منها 1359 مواطن خلال اليوم الاول وتم تحويل 61 حالة منهم الى مستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة لإستكمال العلاج كما تم قياس نسبة السكر وضغط الدم لعدد 700 حالة فضلا عن عقد ندوات للتوعية الصحية و محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

ومن جانبه اشار سهيل حمزة الى ان القافلة تأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعي في خدمة القرى الأكثر احتياجاً واتساقا مع توجهات الدولة المصرية نحو تكاتف مؤسسات المجتمع المختلفة لتحقيق صالح المواطن مؤكدا ان فعاليات القافلة تتم وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا .