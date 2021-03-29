شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق دورة TOT لتأهيل المدربين في جامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، مساء الاحد الدكتور حسن الهوارى عميد كلية العلوم بجامعة أسيوط سابقا والدكتور أحمد الخطيب الأستاذ بكلية العلوم بجامعة سوهاج ،وذلك بحضور الدكتور محمود النوبى مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة الاقصر، وذلك لتنظيم دورة TOT لتأهيل المدربين بجامعة الاقصر.

وتهدف الدورة إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على فهم أهم المعارف والمهارات التي يجب أن يمتلكها المدرب المحترف، وكيفية التمييز بين انماط التعلم الاساسية للمتدربين، ولاظهار الاتجاه الايجابى نحو أهميه تقديم تدريب تفاعلى ولتعلم كيفيه توظيفها لتقديم تدريب ناجح.

ومن جانبه ابدى رئيس الجامعة عن مدى سعادته وترحيبه بالمدربين لوجودهم بجامعة الاقصر وقيامهم بتأهيل المتدربين وتنمية قدراتهم وإعداد كوادر بشرية مؤهلة داخل الجامعة.