شكرا لقرائتكم خبر عن جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 24) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم قناة مدرستنا التى تتبع وزارة التربية والتعليم بتقديم البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية للصفوف من الأول وحتى الثالث الإعدادي، بالإضافة إلي تقديم البرامج التعليمية للصفوف من الرابع إلي السادس الابتدائي، ونعرض لحضراتكم جدول قناة مدرستنا عن الأسبوع الرابع والعشرين للمرحلة الإعدادية، ويستمر حتى يوم 3 إبريل 2021، وتقوم القناة بإعادة عرض برامج المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 2 إبريل 2021، وأيضًا تعيد العرض لطلاب المرحلة الإعدادية يوم الأحد 3 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 24)

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم الأحد 28 مارس 2021 وحتى الخميس 1 إبريل 2021، والإعادة يوم السبت 3 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 24)

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من يوم الأحد 28 مارس 2021 وحتى الخميس 1 إبريل 2021، والإعادة يوم السبت 3 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 24)

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم الأحد 28 مارس 2021 وحتى الخميس 1 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 3 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 24)

وبدأت قناة مدرستنا فى تقديم البرامج التعليمية منذ يوم 18 أكتوبر 2021، وذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إطلاق القناة لتبدأ في تقديم البرامج التعليمية لكل من الصفوف من الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي، عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 // الاستقطاب أفقي // معدل الترميز 27500 // معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 24)

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