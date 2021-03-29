شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"الأطباء": صرف أول معاش لأسر شهداء الأطباء المتوفين بكورونا أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، عن بدء صرف معاش الوفاة الإصابية لأسر شهداء الفرق الطبية بسبب كورونا، مع المعاش الطبيعى لـ6 أسر من شهداء أطباء محافظة الغربية، وذلك بنسبة 145% من الأجر الشامل، مشيرا إلى أنه سيتم الصرف لهم أول أبريل المقبل.

وأكد الزيات، أن بدء صرف معاش الوفاة الإصابية يعد إنجازا كبيرا لحق أصيل لشهداء الفرق الطبية، سعت النقابة لتحقيقه من خلال المتابعة مع اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور أيمن الأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية، حتى صدور شهادات الوفاة الإصابية لـ91 شهادة من الأطباء.

وطالب عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، باقى أسر الشهداء بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة للجنة حتى يتسنى لهم الصرف، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية العليا تجتمع كل أسبوعين لاعتماد الأوراق .

يذكر أن الأوراق اللازمة للحصول على معاش الوفاة الإصابية، هى :

-استيفاء نموذج 29 ث .ص من جهة العمل ( نموذج إحتساب الوفاة إصابية ).

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- صورة طبق الأصل من بطاقة الوثف الوظيفى.

- شهادة الوفاة.

-فى حالة الوفاة فى مستشفى، يستلزم تقديم تقرير طبى من المستشفى مرفق به ما يفيد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

-فى حالة الوفاة خارج المستشفى، يتم تقديم نتيجة المسحة وفى حال عدم توافرها يتم تقديم الأشعة المقطعية على الرئتين بها علامات إلتهاب رئوى غير نمطى.

- نموذج إخطار بلاغ وقوع إصابة عمل من جهة العمل.