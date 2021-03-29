شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق شحن عداد الكهرباء من الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت عملية شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع تتمتع بالسهولة، خاصة بعد إطلاق تطبيقات جديدة على الهاتف المحمول تدعم خاصية الـNfc لتحويل رصيد من كارت الفيزا لكارت الشحن الخاص بالعداد، ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريدون معرفته عن طريقة شحن رصيد بالعداد مسبوق الدفع من خلال الهاتف المحمول بتقنية nfc ، وهى كالآتي:

1- التأكد من أن موبايلك بيدعم خاصية Nfc .

2- استبدال كارت الشحن القديم بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

3- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والى من خلالها هيتم الشحن من خلال الموبايل

1ـــ shal gtpay

2ـــ my fawry

3ــ كهرباء خالص

4- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay و my fawry وكهرباء خالص يتم استخدامهم لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.

5- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية :

1ــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .

2ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.

3ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك " لو عايز تشحن " قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات .

4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

5- اختار الدفع عبر الفيزا .

6-ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا .

7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة.

8- ضع كارت الشحن بالعداد لنقل الرصيد .