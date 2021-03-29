شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق شحن عداد الكهرباء من الموبايل والان مع تفاصيل الخبر
1- التأكد من أن موبايلك بيدعم خاصية Nfc .
2- استبدال كارت الشحن القديم بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.
3- أنواع الأبليكيشن الموجودة في السوق والى من خلالها هيتم الشحن من خلال الموبايل
1ـــ shal gtpay
2ـــ my fawry
3ــ كهرباء خالص
4- إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay و my fawry وكهرباء خالص يتم استخدامهم لباقى انواع العدادات مسبوقة الدفع.
5- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية :
1ــ فتح الابليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك .
2ــ قم بتحديد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها.
3ــ في حالة اختيار prepaid هيظهرلك " لو عايز تشحن " قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات .
4- حدد المبلغ المطلوب للشحن.
5- اختار الدفع عبر الفيزا .
6-ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا .
7- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة.
8- ضع كارت الشحن بالعداد لنقل الرصيد .