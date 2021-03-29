شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لفتاة حادث طريق الجلالة وصدقة جارية من أصدقائها على روحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت أسرة الفتاة إيمان نايل، المتوفاة إثر حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على طريق "السويس - العين السخنة"، بنشر صورتها عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومن بين الناعين خالتها لبنى، التى أعادت نشر صورة إيمان ابنة شقيقتها، طالبه لها الرحمة والمغفرة.





ونشرت لبنى، خالة إيمان نايل، صورة ابنة شقيقتها عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، وعلقت عليها: "البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى إثر حادث أليم إيمان نايل، ابنة وقرة عين أختنا الحبيبة عزة أبو العينين (دفعة 1975)، وأخونا الحبيب محمد نايل (دفعة 1975)، وابنة أخو حنان نايل (دفعة 1976)، ومحمود نايل، وابنة أخت منى أبو العينين.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من الشهداء ويربط على قلب أمها وأبوها وينزل عليهما السكينة والصبر والسلوان وعلى أهلها ومحبيها آمين يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".

وأضافت فى دعائها لابنة شقيقتها المتوفاة، "اللهم يا حنان يا منان يا واسع الرحمة والغفران ارحمها واغفر لها وأعف عنها وأكرم نزلها، اللهم إنها كانت تشهد أنه لا إله الا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك، اللهم ثبتها عند السؤال وتقبلها بقبول حسن، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها وثقل بالحسنات ميزانها وثبت على الصراط أقدامها وأسكنها فى أعلى الجنات بجوار حبيبك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم".

وتابعت: "اللهم آمنها من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة واجعل نفسها آمنة مطمئنة ولقنها حجتها، اللهم اجعلها فى بطن القبر مطمئنة وعند قيام الإشهاد آمنة وبجود رضوانك واثقة وإلى أعلى درجاتك سابقة، اللهم أنظر إليها نظرة رضا فإنه من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدا، اللهم اعف عنها فإنك القائل "ويعفو عن كثير"، اللهم إنها جاءت ببابك وأناخت بجنابك فَجد عليها بعفوك وإكرامك وجود إحسانك".

فيما أعلن أصدقاء إيمان، عن تبرعهم بصدقة جارية على روحها، حيث كتب محمود زيدان، فى تدوينه عبر حسابه على "فيس بوك"، "اللهم ارحم إيمان برحمتك التى وسعت كل شئ.. أقل شئ نقدر نعمله لإيمان إننا ندعيلها ونحاول نوصلها حبنا بعمل خير يوصلها.. سيتم جمع 32 ألف جنيه لمد وصلات مياه لبيوت فى قرى لا تتوفر بها المرافق.. وندعو الله أن يتقبلها فى ميزان حسناتها إن شاء الله".

يأتى هذا فيما كشفت تحريات المباحث فى قضية مصرع فتاة بطريق السويس - العين السخنة، السبت، بعد تصادمها بسيارة نقل، أن الفتاة كانت تسير بالسيارة عكس اتجاة الطريق، مما أدى إلى تصادمها واشتعال النيران بها.

وفى الإطار ذاته، وثق مقطع فيديو صادم، حادثا مروعا لاصطدام سيارة ملاكى تسير بسرعة كبيرة عكس الاتجاه بأخرى نقل على طريق "السويس - العين السخنة"، حيث ظهرت السيارة الملاكى وهى تسير عكس الاتجاه بسرعة تتجاوز 170 كيلومتر.

وتظهر تفاصيل الحادث، فى الفيديو المنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعى، حيث التقط أحد المواطنين اللقطات المصورة من داخل سيارته، لسيارة تسير عكس الاتجاه بسرعة جنونية متجاوزة السيارات النقل والملاكى التى تقابلها حتى اصطدمت بقوة بإحدى سيارات النقل، ما أدى إلى انفجار السيارة واشتعال النيران فيها على الفور.

وأثناء تصوير شاب لمشهد السير عكس الاتجاه، كان يقول إنه يحاول اللحاق بالسيارة المخالفة من الاتجاه الآخر للطريق لتصوير أرقام اللوحة المعدنية، كما سلط الكاميرا على عداد السرعة داخل سيارته ليوضح أنه يسير على سرعة 170 كيلومتر، بينما السيارة الأخرى تجاوزته بمسافة كبيرة بما يوضح أنها تسير على نفس السرعة أو ربما بسرعة أكبر، لافتًا إلى أن قائد السيارة "سيدة"، والتى لاقت مصرعها فى هذا الحادث.

ويشار إلى أنه فى هذا الحادث، لقت الفتاة قائدة السيارة مصرعها، بينما أصيب شخصين آخرين، ونقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وذلك بعدما تلقى اللواء محمد الألفى مدير أمن السويس، إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة بتصادم سيارة نقل وسيارة ملاكى بطريق السويس - العين السخنة.

وقامت شرطة مرور السويس وقوات تأمين الطرق برفع آثار الحادث من الطريق، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، فيما قال مصدر طبى - فى وقت سابق - إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وجارى علاجهم، بينما نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى السويس العام.