شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: دورنا تجاه ضحايا قطارى سوهاج لا يقتصر على صرف التعويضات فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتقديم خالص التعازى لأهالى ضحايا قطارى سوهاج، مؤكدة أن الوزارة ستقدم لهم كل الدعم والمساندة، وأن دورنا تجاه الضحايا لا يقتصر على صرف التعويضات فقط.

وتابعت وزيرة التضامن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المُذاع عبر فضائية cbc، إن الرئيس السيسى أمر بمضاعفة التعويضات، مؤكدة أنه سيتم تخصيص معاشات لذوى ضحايا الحادث، وصرف المعاشات الدائمة، بالإضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدنى بدأت المشاركة فى تقديم الدعم لضحايا الحادث.

وواصلت الدكتورة نيفين القباج، قائلة، نناشد القطاع الخاص بالمساعدة في تعيين المتضررين، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا مع كافة الجهات المعنية لسرعة صرف التعويضات للضحايا، وأنه تم نقل السيدة سمرة الراوى إلى دار رعاية المسنين بسوهاج.