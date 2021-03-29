شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يشيد باختيار مارى ألكسندر أول سيدة مصرية عمدة بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه باختيار مارى ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليونى الأمريكية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها باختيار السيدة مارى ألكسندر عمدة لمدينة بولينجربوك بولاية إليونى الإمريكية، كأول سيدة مصرية تتولى منصب عمدة لمدينة أمريكية، مشيرة إلى أن اختيارها يأتى كونها نموذجا نسائيا مشرفا ومتميزا وناجحا ورائدا فى مجال العمل السياسى والمجتمعى متمنية لها مزيد من التقدم والنجاح ودوام التوفيق .

الجدير بالذكر أن السيدة مارى ألكسندر تم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لتلحق بكامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.