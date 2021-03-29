شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: حريصون على توصيل الخدمة لكافة القرى بمبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إن هناك حرص على توصيل الكهرباء لكافة القرى في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تصل تكلفتها إلى مايقرب من 24 مليار جنية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمة الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامى عمرو خليل، أن التغذية الكهربائية تصل إلى حوالى 98% من الجمهورية.

وواصل حمزة، قائلا: مصر تمتلك احتياطي من الطاقة الكهربائية بنسبة 25%، مشيرا إلى أن محطة بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان أصبحت حاليا عاصمة الطاقة الشمسية في العالم.