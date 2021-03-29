شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل امتحانات الترم الثانى لطلاب الثانوى العام فى 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
ـ نتيجة امتحانات الترم الأول اجتياز أو عدم اجتياز فقط
ـ لا تحسب له أى درجات فى حالة إتمام الامتحان
ـ من تعرض لمشكلة تقنية بامتحان الترم الأول اجتياز المادة
ـ من تغيب عن امتحان الترم الأول يعقد له امتحان تكميلى
ـ الامتحان التكميلى بواقع 15 سؤالا للمادة اختيار من متعدد
ـ زمن الامتحان ساعة وتعقد قبل 26 أبريل المقبل
ـ امتحان الترم الثانى امتحانين فقط فى أبريل ومايو
ـ لا تعقد امتحانات إلكترونية للطلاب فى الترم الثانى
ـ امتحانات الترم الثانى مجمعة لمدة 3 أيام فقط لكل صف
ـ يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة
- درجة الترم الثانى تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة
ـ تحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختبارى شهر مايو وأبريل
ـ لا امتحانات لطلاب الثانوى العام فى مارس الجارى
ـ امتحانات شهرى أبريل ومايو مجمعة والإجابة في ورقة منفصلة
ـ امتحان المواد التى لا تضاف للمجموع فى المدرسة بعد شهر مايو