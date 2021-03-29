شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. التموين: سعر زيت الطعام بالبطاقات ثابت عند 17 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

وزيرة الصحة تعلن استقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا هدية من الصين خلال أيام

وزيرة الصحة تطلق الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

"التأمينات" تبدأ صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الخميس وزير الرى للمبعوث الأمريكى: إجراءات أثيوبيا الأحادية بشأن سد النهضة ينتج عنها تداعيات سلبية خطيرة

المترو يعدل مواعيد تشغيل الخطوط الثلاثة خلال أيام رمضان ومدها لـ2 صباحا

التموين: سعر زيت الطعام بالبطاقات ثابت عند 17 جنيها رغم ارتفاع الأسعار عالميا التعليم: إجراء 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021

التموين: 3355 محلا شاركوا فى الأوكازيون وتحرير 1068 محضرا