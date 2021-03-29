​"دينية النواب" تناقش مشكلة ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة علي جمعة رئيس اللجنة، اليوم الأحد، ارتفاع إيجار أراضي الأوقاف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بحضور الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والمهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار أحمد الورداني نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، والنائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب، والنائب لطفي شحاتة.

حيث ناقشت النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب، مشكلة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مشيرة إلى أن القرية تعتبر من القرى الأكثر فقرًا والتي يبلغ عدد سكانها 20 ألف نسمة.

وأكدت النائبة أن هناك ارتفاع في ايجار الأراضي الزراعية المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية، ما تتسب في شكوى الفلاحين مع تدني أسعار الحاصلات الزراعية ما يعرضهم للخسارة الفادحة.

وطالبت النائبة أن يتم الموافقة على استبدال منازل القرية بسعر يتناسب مع حالة المواطنين الفقراء وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أراض الأوقاف.

وأوصت اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، هيئة الأوقاف المصرية، بضرورة حصر شامل لجميع المباني بالقرية والمقامة على أرض الأوقاف في مدة أقصاها 15 يومًا، والعرض على اللجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذة الأراضي وحفاظًا على حقوق أهالي القرية.​