إصابة وحيدة وتهشم سيارتين .. حادث مروري بشارع سوريا في المهندسين " فيديو وصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وطارق سمير:

شهد تقاطع شارعي سوريا وجزيرة العرب بمنطقة المهندسين، حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة أجرة، ما تسبب في تهشم السيارتين.

وفق عدد من شهود العيان، فقد أسفر الحادث عن إصابة رجل خمسيني تصادف مروره بموقع الحادث، فأثناء الاصطدام اختلت عجلة القيادة من قائد السيارة الملاكي ما تسبب في دورانها واصطدامها بالمصاب.

على الفور انتقلت عدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصاب لإحدى المستشفيات المجاورة لمسرح التصادم.

فيما انتقلت بعض الأوناش التابعة لوزارة الداخلية إلى موقع التصادم لرفع السيارات من الطريق وإزالة حطام الحادث وتسيير حركة المرور.