"براءة رانيا يوسف في تصريحات المؤخرة والحجاب ومصرع فتاة طريق الجلالة".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الأعلى للإعلام ضد عضو "تدريس جامعة القاهرة"

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ لإذاعته منشورات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

السجن 10 سنوات ليوسف بطرس غالي في قضية "اللوحات المعدنية"

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، غيابيا، يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بالسجن لمدة 10سنوات، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية".

تأجيل محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس" لـ12 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد،لجلسة 12 أبريل.

ننشر حيثيات وقف قرار شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقامة من الإعلامي عماد الدين أديب، بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين شكلاً، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

حادث مروع على طريق الجلالة.. مصرع فتاة سارت بسرعة جنونية عكس الاتجاه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة لقيت مصرعها على طريق الجلالة بالسويس، إثر سيرها عكس الاتجاه.

وقال مصدر أمني - رفض ذكر اسمه - لمصراوي، إن سبب الحادث سير الفتاة بسيارتها عكس الاتجاه بسرعة جنونية، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة "نصف نقل" وانفجارها.

عدم قبول دعوى غلق "تيك توك" لتعمده نشر الفسق والفساد

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية، والمطالبة بغلق مواقع الـ "التيك توك"، لانتفاء شرط المصلحة.

النيابة تستمع للشهود في سقوط عمود كوبري ترسا بالمريوطية

تواصل النيابة العامة التحقيق في واقعة سقوط جزء من عمود كوبري ترسا بالمريوطية، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، حيث أسفر الحادث عن تحطم ميكروباصين، وإصابة سائق وتبين أن حالته الصحية مستقرة، وجرى نقله إلى المستشفى.

رامز جلال يظهر في رمضان.. القضاء ينهي الخصومة في دعوى منع رامز من الظهور بالإعلام

قضت محكمة القضاء الإداري، بإنهاء الخصومة في طعن رامز جلال على قرار نقابة الإعلاميين بمنعه من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامجه لحين تقنين أوضاعه.

السيطرة على حريق بأحد الشقق السكنية على كورنيش المعادي (فيديو)

سيطرت قوات الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، على حريق اندلع بأحد الشقق السكنية على كورنيش المعادي.

ورصدت عدسة "الخليج 365" عبر فيديو "بث مباشر" تصاعد الأدخنة من الشقة المنُدلع فيها الحريق بعد إخماده.

ارتفاع الوفيات لـ24.. تواصل البحث عن المفقودين أسفل عقار جسر السويس لليوم الثاني

لا تزال قوات الحماية المدنية مستمرة في رفع أنقاض العقار المنهار بشارع المصانع في جسر السويس شرق القاهرة.

وأكد مصدر أمني - رفض ذكر اسمه لمصراوي أن عدد المتوفين جراء انهيار عقار جسر السويس ارتفع إلى 24 حالة، بعدما تم استخراج 5 جثث جديدة.

براءة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب"

https://www.masrawy.com/news/news_cases/details/2021/3/28/1995032

قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، ببراءة الفنانة رانيا يوسف بسبب تصريحات "المؤخرة والحجاب".