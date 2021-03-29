غدا.. التحقيق مع عضو "تدريس جامعة القاهرة" في بلاغ "الأعلى للإعلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

استدعت نيابة استئناف القاهرة، عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، للتحقيق معه في القضية رقم 8 لسنة 2021تحقيق نيابة استئناف القاهرة.

ووفق الاستدعاء - حصل الخليج 365 على نسخة منها - فمن المقرر التحقيق مع عضو التدريس غدًا الإثنين أمام نيابة استئناف القاهرة، الكائن مقرها بمكتب النائب العام في الرحاب.

كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في البلاغ المقدم اليوم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ لإذاعته منشورات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمنت إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

وكان المجلس الأعلى للإعلام تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يتهمه بإذاعة منشورات عبر "فيس بوك" تُمثل سبًا وقذفًا لأعضاء المجلس.