شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء ينفي نشوب حريق بمطار القاهرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اندلاع حريق هائل بمطار القاهرة الدولي.

وأوضح المركز في بيان، مساء الأحد، أنه تواصل مع وزارة الطيران المدني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاندلاع حريق هائل بمطار القاهرة الدولي، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حرائق بمطار القاهرة نهائياً، وأن العمل يسير بشكل طبيعي ومنتظم داخل المطار دون توقف، مهيبةً بكافة وسائل الاعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

«الوزراء» ينفي نشوب حريق بمطار القاهرة الدولي