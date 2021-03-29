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معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يحذر الطلاب من الـ fun day

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ برئاسة الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد بضرورة التزام الطلاب والطالبات بعدم الانسياق وراء أي دعوات للمشاركة في أي إحتفالات أو أي فعاليات طلابية خارج المعهد تحت أي مسمى من المسميات مثل«Fun day» أو رحلات.....إلخ، حتى لا يتعرض أي طالب أو طالبة للمساءلة القانونية لأن ذلك يعد خروجاً على التعليمات والأعراف والتقاليد الجامعية المستقرة والأصيلة.

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمعهد، حيث أكدت الإدارة عدم مسؤوليتها عن أي حفلات أو رحلات طلابية تتم خارج المعهد دون إعداد أو تنسيق أو تنظيم من خلال الإدارات والأقسام المعنية في المعهد.

وحذرت إدارة المعهد الطلاب والطالبات من أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه التعليمات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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