شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يحذر الطلاب من الـ fun day والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهابت إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ برئاسة الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد بضرورة التزام الطلاب والطالبات بعدم الانسياق وراء أي دعوات للمشاركة في أي إحتفالات أو أي فعاليات طلابية خارج المعهد تحت أي مسمى من المسميات مثل«Fun day» أو رحلات.....إلخ، حتى لا يتعرض أي طالب أو طالبة للمساءلة القانونية لأن ذلك يعد خروجاً على التعليمات والأعراف والتقاليد الجامعية المستقرة والأصيلة.

جاء ذلك على الصفحة الرسمية للمعهد، حيث أكدت الإدارة عدم مسؤوليتها عن أي حفلات أو رحلات طلابية تتم خارج المعهد دون إعداد أو تنسيق أو تنظيم من خلال الإدارات والأقسام المعنية في المعهد.

وحذرت إدارة المعهد الطلاب والطالبات من أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة هذه التعليمات.

منشور