شكرا لقرائتكم خبر عن وفد جامعة الأزهر بأسيوط يزور مصابي حادث قطاري سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عددٍ من المصابين في حادث قطاري سوهاج في مستشفى الإيمان العام بمحافظة أسيوط؛ حرصًا منهم على الاطمئنان على حالة المرضى، وتقديم كل أوجه الدعم النفسي والمادي لهم.

ونقل وفد جامعة الأزهر خلال الزيارة دعوات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالشفاء العاجل للمصابين.

وقام نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط خلال الزيارة بتقديم مساعدات للمصابين؛ بناءً على توجيهات شيخ الازهر، بضرورة متابعة حالات المرضى، وتقديم جميع أنواع الدعم المادي والنفسي، ونقل الحالات التي يلزم نقلها للعلاج في مستشفيات جامعة الأزهر الجامعية بأسيوط أو القاهرة.

وضم الوفد كلًّا من الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، والدكتور مصطفى شتات، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، والدكتور عصام الدين محمد، عميد كلية الطب بنات الأزهر بأسيوط، والدكتور إبراهيم شعلان، والدكتورة إيمان مخلوف، والدكتور حسين بودي، والدكتور أحمد يوسف مهدي، والدكتور وليد صابر، والدكتور الحسيني حماد، وكان في استقبال وفد جامعة الأزهر الدكتور محمد جمال، مدير مستشفى الإيمان بأسيوط، والذي قدم جزيل الشكر لجميع قيادات الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً على حسن التعاون والدعم المقدم للمصابين.