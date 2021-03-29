شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية امام موقف الأقاليم بمدينة أسوان، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية اثناء سيرها بالقرب من موقف الأقاليم، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.