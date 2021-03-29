شكرا لقرائتكم خبر عن جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 24) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم قناة مدرستنا التعليمية التى تتبع وزارة التربية والتعليم بتقديم البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية، وهي فقط للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلي تقديم البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية، ونعرض لحضراتكم جدول قناة مدرستنا عن الأسبوع الرابع والعشرين للمرحلة الإبتدائية والذي يستمر حتى يوم 3 إبريل 2021 وتقوم القناة بإعادة عرض برامج المرحلة الابتدائية يوم الجمعة 2 إبريل 2021، ولطلاب المرحلة الإعدادية يوم السبت 3 إببريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 24)

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 28 مارس 2021 وحتى الخميس 1 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 3 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 24)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائي من يوم الأحد 28 مارس 2021 وحتى الخميس 1 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 3 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 24)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائي من يوم الأحد 28 مارس 2021 وحتى الخميس 1 إبريل 2021، والإعادة يوم الجمعة 3 إبريل 2021.

جدول قناة مدرستنا التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع 24)

وبدأت قناة مدرستنا العمل على تقديم البرامج التعليمية اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2021، وذلك عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن إطلاق القناة لتبدأ في تقديم البرامج التعليمية للصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 5/6.

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